Экс-глава администрации Ленинского района Ростова Константин Тихонов отправится на СВО

Фото: администрация Ростова

Приговор в отношении бывшего главы администрации Ленинского района Ростова Константина Тихонова был изменен, сообщили в Ростовском областном суде 19 ноября.Напомним, ранее суд установил, что, будучи руководителем управления торговли, Константин Тихонов превысил свои полномочия при размещении ларьков. В результате городской бюджет потерял почти 88 миллионов рублей.В сентябре Константин Тихонов был признан виновным по двум статьям: «Превышение полномочий» и «Крупное мошенничество». Суд назначил чиновнику наказание в виде лишения свободы на пять лет и четыре месяца.Апелляционный суд принял решение смягчить наказание в связи с частичным возмещением ущерба. В результате Тихонов был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 500 тысяч рублей.Константин Тихонов не станет отбывать наказание. Он подписал контракт с Вооруженными силами РФ и вскоре отправится на СВО.