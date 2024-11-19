В Морозовском районе в результате ДТП пострадал подросток

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В Ростовской области в аварии пострадала 13-летняя девочка. Водитель сбил подростка в Морозовском районе.Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, происшествие случилось 18 ноября на автодороге «Подъезд от города Морозовска к поселку Озерному». Мужчина за рулем авто «Киа Спектра» не справился с управлением и на огромной скорости сбил подростка, который шел по обочине.В результате аварии пострадала 13-летняя девочка. Ее с множественными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.