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В Морозовском районе в результате ДТП пострадал подросток

В Морозовском районе в результате ДТП пострадал подросток

В Ростовской области в аварии пострадала 13-летняя девочка. Водитель сбил подростка в Морозовском районе.

Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, происшествие случилось 18 ноября на автодороге «Подъезд от города Морозовска к поселку Озерному». Мужчина за рулем авто «Киа Спектра» не справился с управлением и на огромной скорости сбил подростка, который шел по обочине.

В результате аварии пострадала 13-летняя девочка. Ее с множественными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
Фото: DonDay
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