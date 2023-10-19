В Ростовской области после работы ПВО в поле нашли обломки

Фото: СоцСети

В Ростовской области в поле нашли обломки сбитой силами ПВО цели. Кадры массово распространяют 19 октября в соцсетях местные жители.По словам очевидцев, обломки упали на одно из полей рядом с Ростовом. Еще часть была замечена в селе Красная Поляна Песчанокопского района. На снимках видно, что крупные и мелкие металлические детали разбросало на большой территории. Кроме того, после падения на земле образовались глубокие ямы.Какая именно цель была сбита ПВО, пока не сообщается. Ранее стало известно, что обломки летательного объекта упали в реку Дон.