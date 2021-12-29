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В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 достиг 4 683

В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 достиг 4 683
В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 достиг 4 683. При этом коэффициент распространения инфекции опустился до 0,66.

Медики продолжают тестирования по COVID-19. За минувшие сутки они сделали 4 719 тестов, из которых 349 оказались положительными. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 196 761 жителя Дона.

Число умерших увеличилось на 17. По информации правительства региона, все скончавшиеся страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, онкология, гипертония.
Фото: Алексей Бойко.
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