В Ростовской области появились новые схемы страхового мошенничества

Фото: Всероссийский союз страховщиков

На пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС), посвящённой борьбе со страховым мошенничеством, эксперты страхового рынка поделились информацией о текущей ситуации с мошенничеством в России и тенденциях, которые можно наблюдать в последние годы. Мошенники постепенно смещают фокус своей деятельности с популярных схем, таких как ОСАГО, на более дорогие сегменты страхования, такие как страхование жизни и здоровья, а также имущества. ВРостовской области ситуация с мошенничеством улучшилась. В 2018 году регион находился на шестом месте по фальсификации процесса страхования, а в 2024 году он опустился на 48 место.В сфере ОСАГО снизилось числа случаев мошенничества со стороны организованных преступных групп. Однако актуальной остается проблема автоподстав, например, на круговых перекрестках и при движении задним ходом. Это не очевидный вид мошенничества, когда автомобилист провоцирует ДТП.Недавно в Москве была задержана одна из таких преступных группировок. По словам экспертов, подобные преступления не являются чем-то новым и имеют международные корни. Однако современные системы видеонаблюдения позволяют добиваться возбуждения уголовных дел.Ситуация с получением страховых выплат мошенниками все еще остается актуальной.- По экспертным оценкам распределяется следующим образом: по 20% в ОСАГО и каско, 15% в страховании жизни и здоровья, 10% в страховании имущества; в США основной удар мошенников приходится на страхование жизни и здоровья — 15%. Тенденция идет и к нам. При этом сегодня выявлять и доказывать такие случаи очень сложно. Потому что раньше мы были сконцентрированы на ситуации, связанной с деятельностью мошенников в каско и ОСАГО, где мы хорошо отработали методы выявления незаконных случаев. Но теперь нас ждет серьезная работа в борьбе с мошенниками в сфере страхования жизни и здоровья, — сообщил вице-президент ВСС Сергей Ефремов.Он также сообщил, что за первый квартал 2024 года увеличилось количество уголовных дел, возбужденных по заявлениям страховых компаний о мошенничестве.Сергей Ефремов считает, что с точки зрения законодательства было бы правильно приравнять доказательства, собранные страховой компанией, к доказательствам, предоставленным МВД, при принятии решения о возбуждении уголовного дела.Дело в том, что на данный момент доказательства, собранные службами расследования страховых компаний, заново перепроверяются правоохранительными органами. В результате ранее собранные доказательства могут быть утеряны, что приведёт к отказу в возбуждении уголовного дела.Начальник отдела противодействия страховому мошенничеству страховой компании «Астро-Волга» Дмитрий Кондратьев рассказал, что в настоящее время компания сталкивается с разнообразными случаями страхового мошенничества.- Это и классические, и относительно новые схемы. В одном из городов нас особенно заинтересовало ДТП с участием трех авто: дорогая Audi, Opel и «Нива». При проверке записи с камеры наблюдения удалось понять, что инсценировка данного ДТП от самого момента аварии до разъезда участников заняла всего одну минуты и 43 секунды. Нами было написано заявление в полицию, а также мы инициировали изъятие поврежденного автомобиля в рамках доследственной проверки с просьбой назначения необходимых экспертиз. Было выявлено, в том числе, что подушки безопасности были преднамеренно взорваны специальным механизмом. Уголовное дело было возбуждено, - рассказал Дмитрий Кондратьев.В настоящее время взаимодействие с правоохранительными органами затруднено. Далеко не все заявления о страховых случаях приводят к возбуждению уголовных дел. Поэтому страховщики рассчитывают на поддержку региональных властей и главных управлений МВД России в регионах. Это поможет провести качественное и объективное расследование всех обстоятельств страховых случаев.