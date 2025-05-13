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В Ростовской области похоронят мобилизованного бойца СВО

В Ростовской области похоронят мобилизованного бойца СВО
На Дону похоронят 27-летнего бойца СВО, погибшего еще четыре месяца назад. Житель Пролетарского района Олег Нагибин погиб при выполнении задачи 13 января.

Олег был мобилизован в ряды ВС. В 2025 году родным пришла печальная весть, что он погиб при исполнении воинского долга. Молодой человек скончался еще 13 января, однако доставить тело на родину, в Пролетарский район, смогли только спустя четыре месяца.

У погибшего бойца остались жена и двое маленьких детей - сын и дочь.

Как сообщает газета «Наша неделя. Пролетарск», похороны Олега Нагибина состоятся 13 мая в Пролетарске.
Фото: Наша Неделя. Пролетарск.
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