В Ростовской области подсчитали, сколько стоит собрать первоклассника в школу



Эксперты подсчитали, сколько в Ростовской области стоит собрать первоклассника в школу. Соответствующие данные опубликовал Росстат. Согласно исследованию на девочку придётся потратить 21 367 рублей, на мальчика — 17 263 рубля. По сравнению с 2018 годом, цены выросли примерно на 1 000 рублей. Эти показатели превышают средние по России (22 956 рублей — для девочки и 18 500 — для мальчика).



«Набор первоклассника» для мальчика включает две пары брюк, три рубашки, свитер, летние туфли, ботинки, полуботинки, спортивный костюм, кроссовки, футболку, носки, портфель, пять шариковых ручек, пять простых карандашей, альбом для рисования, фломастеры, пять рабочих тетраде, четыре обычных школьных тетради, дидактический материал и учебное пособие.



Девочке понадобятся портфель, три блузки, платье, две юбки, свитер, колготки, летние туфли, ботинки, полуботинки, кроссовки, спортивные туфли, носки, футболка, пять шариковых ручек, набор фломастеров, пять простых карандашей, альбом для рисования, четыре школьных тетради и пять рабочих, а также учебное пособие и дидактический материал.



Регионом с самым дорогим набором для мальчика стал Чукотский автономный округ, для девочки — Камчатский край. Дешевле всего собрать мальчика в Республике Ингушетия, девочку — в Республике Алтай.