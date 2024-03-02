На трассе М-4 под Шахтами снова образовалась 12-километровая пробка из-за дорожных работ

Фото: Яндекс Карты.

В Ростовской области 2 марта образовалась гигантский затор на М-4 «Дон». Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».Сотни машин выстроились стоят в пробке в сторону Ростова на трассе М-4 «Дон». Движение машин парализовало от Красносулинского района практически до хутора Красный Кут. Всего затор около 12 километров. Автомобилистам следует заранее планировать свои маршруты.На данном участке многокилометровые заторы образуются практически каждый день на протяжении месяца.Напомним, в феврале компания «Автодор» начала реконструкцию М-4 «Дон» в донском регионе. Водители вынуждены простаивать по несколько часов в пробках и пытаются объезжать трудные участки окольными путями.