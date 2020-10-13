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В Ростовской области побит рекорд по числу смертей от коронавируса за все время пандемии

В Ростовской области побит рекорд по числу смертей от коронавируса за все время пандемии
В Ростовской области ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля. С каждым днём становится не только больше заражённых, но и жертв опасной болезни. Сегодняшние показатели приближаются и даже превышают те цифры, которые шокировали жителей Дона ещё весной. Обновлённые данные появились на сайте регионального правительства 15 октября.

За сутки в Ростовской области скончалось рекордное число заражённых COVID-19 - 12 человек. Так, жертвами инфекции стали восемь женщин в возрасте от 58 до 93 лет и четверо мужчин 39-летнего, 47-летнего, 67-летнего и 89-летнего возраста. По результатам патологоанатомического вскрытия специалисты диагностировали у «ковид-положительных» заболевания сердечно-сосудистой и других систем. К слову, за всё время пандемии за сутки умирало максимум десять пациентов.

Так, за весь период эпидемии на Дону от коронавируса скончались 626 человек.

Как сообщалось ранее, из-за неблагоприятной эпидситуации в Ростовской области власти приняли решение ввести дополнительные ограничения. Они вступят в силу с 16 октября. Так, с пятницы и на неопределённый срок дончанам не разрешат выходить из дома без уважительной причины. Сотрудников старше 65 лет переведут на дистанционный режим работы. Запретят плановые приёмы и диспансеризацию для людей преклонного возраста.

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