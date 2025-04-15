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Появились кадры с места пожара в бесхозном здании в центре Ростова-на-Дону. Огонь разгорелся днем на улице Красноармейской, 40.Предварительно, пожар начался в бесхозном здании. Всего за пару минут огонь распространился на площади 100 квадратов. Очевидцы заметили горящее здание и вызвали спасателей. Для тушения привлекли 21 спасателя на шести спецмашинах.На снимках видно, что клубы дыма буквально заполонили всю улицу. Из-за дымки практически не видно дорогу.Пока жителям рекомендуется обходить участок, лучше прикрывать нос. В районе пожара собирается пробка между Халтуринским и Доломановским. Водителям стоит искать объездные пути.