Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Кадры с места пожара в бесхозном здании в центре Ростова

Кадры с места пожара в бесхозном здании в центре Ростова
Появились кадры с места пожара в бесхозном здании в центре Ростова-на-Дону. Огонь разгорелся днем на улице Красноармейской, 40.

Предварительно, пожар начался в бесхозном здании. Всего за пару минут огонь распространился на площади 100 квадратов. Очевидцы заметили горящее здание и вызвали спасателей. Для тушения привлекли 21 спасателя на шести спецмашинах.

На снимках видно, что клубы дыма буквально заполонили всю улицу. Из-за дымки практически не видно дорогу.

Пока жителям рекомендуется обходить участок, лучше прикрывать нос. В районе пожара собирается пробка между Халтуринским и Доломановским. Водителям стоит искать объездные пути.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.