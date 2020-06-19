В Ростовской области пациенты с коронавирусом не смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Пациенты, проходящие лечение от коронавируса в Ростовской области, не смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом 23 июня сообщил заместитель губернатора Василий Рудой во время заседания оперативного штаба.
«Мы не дойдем туда (в медучреждения - прим. ред.). Вопрос не в них, а в безопасности членов избирательной комиссии», - пояснил Рудой.
По данным на 23 июня, в Ростовской области зарегистрировано 8 815 случаев заражения коронавирусом.
На совещании также сообщили, что на каждом избирательном участке будут проводить дезинфекцию в течение дня.
Как ранее писал Rostov.ru, принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Ростовской области смогут жители ЛНР и ДНР, получившие российские паспорта.