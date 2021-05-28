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В Ростовской области пациентами с COVID-19 стали еще 168 человек

В Ростовской области пациентами с COVID-19 стали еще 168 человек
В Ростовской области ежедневное число инфицированных COVID-19 впервые за несколько месяцев оказалось на отметке менее 170 человек. За сутки с 31 мая по 1 июня диагноз подтвердился у 168 жителей региона.

Большинство новых заболевших - люди от 46 до 65 лет (61 человек) и молодежь от 18 до 45 лет (51 человек). Среди пенсионеров от 66 до 79 лет выявили 37 дончан с коронавирусом. Меньше всего инфицированных оказалось в возрастной категории старше 80 лет (11 человек) и несовершеннолетних (восемь детей).

Всего за период пандемии COVID-19 заболели 94 358 человек. По информации областного правительства, 4 433 из них скончались от последствий опасной болезни.

Фото: ТАСС.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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