В Ростовской области пациентами с COVID-19 стали еще 168 человек

В Ростовской области ежедневное число инфицированных COVID-19 впервые за несколько месяцев оказалось на отметке менее 170 человек. За сутки с 31 мая по 1 июня диагноз подтвердился у 168 жителей региона.Большинство новых заболевших - люди от 46 до 65 лет (61 человек) и молодежь от 18 до 45 лет (51 человек). Среди пенсионеров от 66 до 79 лет выявили 37 дончан с коронавирусом. Меньше всего инфицированных оказалось в возрастной категории старше 80 лет (11 человек) и несовершеннолетних (восемь детей).Всего за период пандемии COVID-19 заболели 94 358 человек. По информации областного правительства, 4 433 из них скончались от последствий опасной болезни.