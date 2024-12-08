В Ростовской области ожидаются штормовой ветер и гололед

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В Ростовской области синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления. Об этом сообщили в региональном УГОЧС.Синоптики обещают непогоду до конца суток 8 и в течение 9 декабря. На дорогах образуется гололед, ветер усилится до 15-18 метров в секунду.В этот период жителям рекомендуют быть внимательнее. Водителям необходимо парковать машины вдали от ветхих деревьев. Важно соблюдать ПДД. Пешеходам лучше убирать в карманы наушники и телефоны при переходе проезжей части.