В Ростовской области ожидаются штормовой ветер и гололед
В Ростовской области синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления. Об этом сообщили в региональном УГОЧС.
Синоптики обещают непогоду до конца суток 8 и в течение 9 декабря. На дорогах образуется гололед, ветер усилится до 15-18 метров в секунду.
В этот период жителям рекомендуют быть внимательнее. Водителям необходимо парковать машины вдали от ветхих деревьев. Важно соблюдать ПДД. Пешеходам лучше убирать в карманы наушники и телефоны при переходе проезжей части.