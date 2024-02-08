В Ростовской области открыты сотни вакансий для водителей общественного транспорта

Фото: правительство РО.

В Ростовской области открыто почти 800 вакансий для водителей автобусов, трамваев и троллейбусов. Они размещены на цифровой платформе «Работа России».Областной отбор кадров для предприятий транспортной сферы Ростова прошел в онлайн-формате 7 февраля.— Онлайн-формат отбора выбран не случайно. Все соискатели, в том числе жители отдаленных районов области, смогли пообщаться с представителями транспортных компаний, узнать об условиях труда, уровне заработной платы, преимуществах работы на предприятиях, — объяснил начальник управления службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.Транспортные компании предлагают кандидатам зарплату до 100 тысяч рублей и дополнительные льготы. Например, бесплатный проезд на общественном транспорте по маршрутам, которые обслуживает предприятие, меньший пенсионный возраст — 55 лет для мужчин и 50 — для женщин. Также предоставляется возможность отдохнуть летом на Черноморском побережье со скидкой 50% (половину оплатит профсоюз). Для иногородних доступна компенсация трат на аренду жилья до 10 тысяч рублей.Помимо этого, жители Ростова и области смогут приобрести жилье по субсидированной процентной ставке в рамках господдержки. Также есть дополнительные льготы по жилищным кредитам и льготному ипотечному кредитованию.Водители смогут пройти бесплатное обучение. Для безработных, стоящих на учете в центре занятости населения, предусмотрены курсы переподготовки водителей с категорией «С» и «В» на категорию «Д». Это займет от двух до двух с половиной месяцев. Причем в этот период соискателям будут выплачивать пособие по безработице.По вопросам трудоустройства необходимо обратиться в центры занятости населения. Их адреса и телефоны опубликованы на официальном сайте регионального ведомства.