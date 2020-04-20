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На рынке труда Ростовской области вырос спрос на медиков и портных

На рынке труда Ростовской области вырос спрос на медиков и портных
В Ростовской области вырос спрос на работников определённых сфер. Это связано с пандемией коронавируса и повсеместным режимом самоизоляции. Новыми данными поделился начальник управления государственной службы занятости населения Сергей Григорян во время брифинга 22 апреля.

С начала апреля в донские центры занятости населения поступило более четырёх тысяч вакансий от работодателей. Оказалось, за последний месяц вырос спрос на портных, а также работников сфер транспорта и медицины. За указанный период трудоустроили порядка тысячи человек.

- Всего в банке вакансий на данный момент есть 43 тысячи вакансий, - добавил Сергей Григорян. - Практически все работодатели готовы проводить собеседования удалённо.

Ранее сообщалось, что в апреле в региональную службу поступило более 15 тысяч обращений от дончан с просьбой признать их безработными

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