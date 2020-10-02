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В Ростовской области от COVID-19 умерли еще девять дончан

В Ростовской области от COVID-19 умерли еще девять дончан
На Дону от коронавируса умерли еще девять человек. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным на 4 октября, жертвами опасной инфекции стали пять мужчин от 54 до 85 лет и четыре женщины от 67 до 81 года. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Это усугубило течение болезни. Всего от COVID-19 на Дону скончалось 532 человека.

В тяжелом состоянии в регионе находятся 109 пациентов. Они подключены к аппаратам ИВЛ, поскольку не могут самостоятельно дышать.

Число зараженных по-прежнему стремительно растет. Только за день коронавирус подхватили еще 234 гражданина.

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