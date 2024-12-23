В Ростовской области осудят двух браконьеров

Фото: Rostov.ru

За убийство двух благородных оленей осудят двух жителей Ростовской области. Информацию об этом разместили на сайте прокуратуры Ростовской области.Поданным дела, два жителя Азовского района застрелили из ружья двух молодых особей оленей. При этом у мужчин не было специального разрешения на охоту. После совершенного преступления, злоумышленников задержали.В их отношении завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Как уточнили в ведомстве, мужчины причинили ущерб в 560 тысяч рублей.Если их вину докажут, то жителям Азовского района грозит до пяти лет лишения свободы.