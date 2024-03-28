В Ростовской области осудили мужчину за покушение на убийство сына

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который пытался застрелить сына. Гашима Гашимова признали виновным по статье «Покушение на убийство».Происшествие случилось в городе Шахты 13 декабря 2022 года. Взрослый сын приехал проведать отца, которого давно не видел. В доме застал выпившего родителя, а в комнатах был беспорядок. Молодой человек принялся разгребать бардак, попутно отчитывая папу. В одном из шкафов парень нашел травматический пистолет модели WASP R, который положил на видное место, чтобы потом забрать с собой.В какой-то момент Гашим вышел из себя от упреков сына. Мужчина взял пистолет и в упор выстрелил обидчику в голову. Вместо того чтобы вызвать «скорую», отец позвонил супруге, которую попросил срочно приехать. Только когда женщина увидела сына в крови, она позвонила в больницу. Врачи диагностировали у парня открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. К счастью, жизнь пациенту спасли. После преступления мужчину задержали полицейские.После расследования уголовного дела его материалы отправили на рассмотрение в Шахтинский городской суд. Заседание прошло 24 октября 2023 года. Гашиму Гашимову назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина с решением не согласился и попытался обжаловать его в вышестоящей инстанции. Ростовский областной суд рассмотрел дело 29 февраля 2024 года, но не стал менять приговор.