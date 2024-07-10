В Ростовской области организовали горячую линию для жалоб на отключение света

фото: СУ СК по РО

В Ростовской области прокуратура запустила горячую линию для жалоб на отключение света. Об этом сообщили 10 июля на сайте регионального ведомства.Жители могут сообщать об отключении электроэнергии по номеру: 8 (863) 210-55-99. Также был организован интернет-ресурс, где граждане могут оставлять онлайн обращения (https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_61/internet-reception/personal-receptionrequest).Власти ввели график отключения электроэнергии по всей области. Из-за этого в регионе происходили массовые перебои в подаче электричества. Вынужденные меры были приняты из-за перегрева оборудования на электростанции во время 40-градусной жары.Жители области испытывали жуткие неудобства. Многие жаловались на отсутствие света в течение 5 часов, а у некоторых его не было по несколько суток. Дончане просили власти ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации.