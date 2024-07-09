Жители Ростовской области обратились к губернатору ввести режим ЧС из-за жары

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Жители Ростовской области обратились к губернатору Василию Голубеву с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации из-за постоянных отключений электроэнергии, вызванных аномальной жарой.С начала июня в регионе установилась небывалая жара с температурами выше +36 градусов в тени и свыше +50 градусов на солнце. Не выдерживают не только люди, но и техника. Из-за перегрева участились аварии на электроподстанциях и трансформаторах.Чрезмерная нагрузка на электросети привела к частым авариям и отключениям света, оставляя целые районы без электричества. Ресурсоснабжающие компании вынуждены были ограничить подачу энергии, чтобы снизить нагрузку на сети. В результате одни жители оставались без света на несколько часов, другие – почти на неделю. Особенно пострадали те, у кого вода подается через электроподстанции, вышедшие из строя.Люди недовольны временными отключениями и стали активно требовать введения режима ЧС через телеграм-каналы властей.- Вводите режим ЧС, если не справляетесь! Это преступление по отношению к людям. Оставлять больных, пожилых, мамочек с детьми без воды и света - это недопустимо! У нас шесть суток, включая ночь, нет воды, – жалуются жители.Энергетики призывают сохранять спокойствие и уверяют, что отключения временные. Как только температура снизится, электроснабжение будет восстановлено. Однако эти заявления не утешают людей, которые считают, что в других городах при аналогичных температурах таких проблем нет. Жители обвиняют руководство в отсутствии генераторов и халатном отношении к ситуации.