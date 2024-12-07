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В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за гололеда

В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за гололеда
В Ростовской области ожидается гололед в сочетании с сильным ветром до 18 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков, в период с 7 по 8 декабря в регионе ожидается сильный гололед в сочетании с ветром до 18 метров в секунду.

В этот период следует быть аккуратнее. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим. Кроме того, пешеходам также рекомендуется аккуратно передвигаться на обледеневших дорогах и избегать ветхих деревьев, рекламных щитов и других непрочных конструкций.
Фото: DonDay
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