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Парад в Ростове и Новочеркасске пройдет в открытом режиме

Парад в Ростове и Новочеркасске пройдет в открытом режиме
В Ростове и Новочеркасске пройдет парад в честь 80-летия Победы. На нем также смогут присутствовать горожане. 

На Театральной площади примут участие около 3 тысяч человек: военнослужащие Южного военного округа, полицейские, кадеты и студенты. В параде задействуют более 60 единиц техники: современные бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ» и боевые машины «Терминатор», а также раритетные образцы времен Великой Отечественной войны. 

Трансляцию события можно будет посмотреть на сайте donland.ru и телеканале «Дон 24». Завершит праздник фейерверк в 22:00.
Фото: РостовРу
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