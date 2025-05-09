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По Ростову проедет трамвай «Трамвай Победы» 9 мая

По Ростову проедет трамвай «Трамвай Победы» 9 мая
В Ростове 9 мая по городу проедет «Трамвай Победы». Транспорт будет курсировать по маршруту трамвая № 1. 

Праздничный трамвай будет курсировать с 13:00 до 17:00. Во время движения пассажиры смогут услышать известные песни военных лет. Среди них — «Смуглянка», «День Победы» и «Катюша». 

На импровизированной сцене, установленной в трамвае, выступят артисты. Они исполнят песни, которые трогают сердца многих людей. 

Об этом объявил глава города Александр Скрябин.
Фото: соцсцети
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