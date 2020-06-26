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В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 17 городах и районах

В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 17 городах и районах
На Дону новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 17 городах и районах. Всего за последние сутки диагноз подтвердился у 94 жителей области.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Ростове – 56. В Шахтах на девять пациентов стало больше. В Азовском районе статистику пополнили семь местных жителей.

В Новошахтинске положительный результат теста на COVID-19 получили три человека. В Новочеркасске, Аксайском, Морозовском, Пролетарском, Советском и Заветинском районах выявлены по два пациента с коронавирусом.

По одному новому случаю зарегистрировано в Азове, Донецке, Каменске-Шахтинском, Мартыновском, Миллеровском, Семикаракорском и Верхнедонском районах.

По данным на 30 июня, в Ростовской области зарегистрировано 9 611 случаев заражения коронавирусом. Скончались за весь период пандемии 125 человек, в том числе пятеро – за последние сутки.

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