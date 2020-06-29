На Дону коэффициент распространения коронавируса упал до рекордно низкой отметки
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса (Rt) снизился до рекордно низкой отметки.
По данным правительства региона на 1 июля, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 231. Коэффициент распространения инфекции составил 0,796. Сутками ранее Rt был равен 0,8. В первый день недели, 29 июня, показатель фиксировался на уровне 0,82.
Напомним, Rt высчитывается путём деления числа зарегистрированных больных за последние четыре дня на количество зарегистрированных больных за предыдущие четыре дня. Коэффициент распространения коронавируса является основным показателем для очередного этапа снятия ограничений.
Добавим, что ряд запретов в Ростовской области был снят с 29 июня. С этой же даты отменена обязательная самоизоляция на 14 дней для прибывших из других регионов.