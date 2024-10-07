В Ростовской области не внесут изменения в налогообложение имущества организаций в 2025 году

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области не планируют вносить изменения в налогообложение имущества организации, исходя из кадастровой стоимости объекта в 2025 году. Решение позволит избежать роста налоговой нагрузки, тем самым поможет предпринимателям в развитии их бизнеса.- Работа по формированию перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, будет продолжена, губернатор Ростовской области поддержал это решение, – сообщил министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Евгений Осыченко.В проект перечня включено почти 57 тысяч объектов недвижимости. Все они соответствуют условиям, установленным пунктами Налогового кодекса РФ.- Вместе с тем в работе еще находятся 143 тысячи объектов, большая часть из которых подлежит обследованию, поскольку в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о виде их использования, – подчеркнул Евгений Осыченко.Подробный проект перечня размещен на сайте Министерства имущества Ростовской области.