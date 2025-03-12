Семь автобусных маршрутов изменятся 12 марта перед матчем «Ростов» — «Зенит»

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В донской столице 12 марта изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с футбольным матчем между «Ростовом» и «Зенитом».С 16:30 до 21:30 будет продлен маршрут автобусов №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83. Они поедут до торгово-развлекательного комплекса «Мегамаг».- На маршрутах будет организована работа дополнительных дежурных автобусов, - сообщили в администрации Ростова-на-Дону.Матч между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет в рамках полуфинала Кубка России. Игра начнется в 18:15.