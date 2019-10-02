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В Ростовской области назначили заместителя губернатора по транспорту и строительству

В Ростовской области назначили заместителя губернатора по транспорту и строительству
В Ростовской области назначили заместителя губернатора по транспорту и строительству. Информацию об этом передает пресс-служба регионального правительства.

Должность занял Виктор Вовк. Известно, что он является выпускником Ростовского государственного университета. Несколько лет он руководил «Ростовским портом». С 2010 года был заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

Напомним, с января 2017-го по ноябрь 2018 года замгубернатора по промышленности, энергетике и транспорту был Владимир Крупин. После эту должность занял Михаил Тихонов. Заместителем губернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры был Сергей Сидаш. В мае его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. В настоящее время Сидаш находится под домашним арестом. В июне стало известно, что он сохранит этот пост, пока его вина не будет доказана.

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