Фото: Правительства РО

В Ростовской области назначен новый министр труда и социального развития. Главой ведомства стала Ирина Шувалова. Соответствующий указ был подписан губернатором Василием Голубевым 18 марта.Ирина Шувалова - уроженка Азовского района. Имеет два высших образования. Ирина окончила Северо-Кавказскую академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также Ростовский государственный университет по специальности «Юриспруденция».С 2002 года работала на различных должностях министерства экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей донского региона.В 2015 году перешла на работу в департамент социальной защиты населения Ростова-на-Дону, где занимала должности заместителя директора и директора департамента.Ранее должность министра труда и социального развития занимала Елена Елисеева. Чиновница была избрана депутатом донского парламента.