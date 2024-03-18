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В Ростовской области назначен новый министр труда и социального развития

В Ростовской области назначен новый министр труда и социального развития
В Ростовской области назначен новый министр труда и социального развития. Главой ведомства стала Ирина Шувалова. Соответствующий указ был подписан губернатором Василием Голубевым 18 марта.

Ирина Шувалова - уроженка Азовского района. Имеет два высших образования. Ирина окончила Северо-Кавказскую академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также Ростовский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 2002 года работала на различных должностях министерства экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей донского региона.

В 2015 году перешла на работу в департамент социальной защиты населения Ростова-на-Дону, где занимала должности заместителя директора и директора департамента.

Ранее должность министра труда и социального развития занимала Елена Елисеева. Чиновница была избрана депутатом донского парламента.
Фото: Правительства РО
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