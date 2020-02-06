В Ростовской области нашли оружейную гильзу времён ВОВ



Гильзу времён Великой Отечественной войны обнаружили в Ростовской области. Снаряд нашли в Азове во время строительных работ.



На Петровском бульваре меняли плитку, и ковш экскаватора выхватил из земли гильзу. Её передали в местный музей-заповедник. Вскоре находка отправится на реставрацию. Эксперты смогут определить, из какого оружия она была выпущена, а также идентифицировать клеймо.



Снаряд уже осмотрела старший научный сотрудник Мария Филимонова. Она рассказала, что его диаметр составляет 76 миллиметров. Скорее всего, им выстрелили из артиллерийского орудия.