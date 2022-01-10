Под Таганрогом нашли обломки немецкого самолета времен ВОВ
Поисковики корпуса «Витязь» нашли обломки сбитого немецкого самолета в Ростовской области. Воздушное судно потерпело крушение в районе села Покровского Неклиновского района 2 июля 1943 года.
Как сообщил DonDay.ru, поисковые работы на этой территории проводили с 2018 года. Тогда же обнаружили и первые детали самолета, но из-за небольших размеров (не больше 10 сантиметров) было непонятно, к чему они относятся. Спустя три года сотрудники «Витязя» нашли часть распорки (прим. - брус между двумя элементами конструкции самолета), на которой написаны характеристики летательного аппарата.
Тогда поисковики стали искать в советских и немецких электронных архивах информацию о потерпевших крушение судах. Выяснилось, что все это время специалисты находили обломки немецкого разведывательного самолета «Аргус». По мнению сотрудников поискового отряда, авиатранспорт предназначался для аэрофотосъемок, поэтому одни из его вторичных названий - «Летающий глаз» и «Филин».
На фото: так самолет «Аргус» выглядел до крушения.
– Скорее всего, этот самолет снимал советские позиции в Примиусье и возвращался в Таганрог, где во время оккупации был немецкий аэродром. Он летал с небольшой скоростью, поэтому шансов уйти от нашего истребителя у него практически не было, – пояснил руководитель поискового корпуса «Витязь» Андрей Ярошев.
Обломки судна хранятся в помещении корпуса. В дальнейшем наиболее интересные из них, с надписями, планируют передать в школьные музеи.
Корпус «Витязь» занимается в основном авиапоиском в Ростовской области. На его счету уже семь самолетов. По словам Ярошева, в немецких журналах есть сведения о двухстах сбитых бортах, поэтому работы поисковикам хватит на долгие годы.