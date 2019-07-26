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В Ростовской области найдена семья, пропавшая по дороге в Подмосковье

В Ростовской области найдена семья, пропавшая по дороге в Подмосковье
В Ростовской области в полном составе найдена пропавшая несколько дней назад семья. Родители с дочкой перестали выходить на связь 26 июля.

Спустя несколько дней, 30 июля, пропавшие связались с близкими. Как оказалось, они остановились на отдых в одной из частных гостиниц Аксайского района.
- Они остановились на отдых и не оповестили родственников. В настоящее время жизни и здоровью взрослых и ребёнка ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Напомним, 44-летний Илья, 48-летняя Ольга и 10-летняя Василина Глущенко путешествовали на чёрном «Ниссан Икс-Трэил». Они направлялись из донского региона в Московскую область.

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