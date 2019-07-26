В Ростовской области найдена семья, пропавшая по дороге в Подмосковье



В Ростовской области в полном составе найдена пропавшая несколько дней назад семья. Родители с дочкой перестали выходить на связь 26 июля.



Спустя несколько дней, 30 июля, пропавшие связались с близкими. Как оказалось, они остановились на отдых в одной из частных гостиниц Аксайского района.

- Они остановились на отдых и не оповестили родственников. В настоящее время жизни и здоровью взрослых и ребёнка ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Напомним, 44-летний Илья, 48-летняя Ольга и 10-летняя Василина Глущенко путешествовали на чёрном «Ниссан Икс-Трэил». Они направлялись из донского региона в Московскую область.