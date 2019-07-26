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Семья выехала из Ростовской области в Московский регион и пропала

Семья выехала из Ростовской области в Московский регион и пропала
Уже четверо суток нет вестей о семье, которая пропала в Ростовской области. Мама, папа и дочка выехали из Аксая в Московскую область 26 июля. С тех пор они не выходили на связь.

Сообщается, что 44-летний Илья, 48-летняя Ольга и 10-летняя Василина Глущенко ехали в чёрном «Ниссан Икс-Трэил».

Рост Ильи - около 175 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы, с проседью, и серо-голубые глаза.

У Ольги рост - примерно 175 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы и карие глаза.

Рост Василины - около 134 сантиметров. Она худая, волосы светлые, глаза карие.

Если вы знаете, где может находиться семья Глущенко, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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