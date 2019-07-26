Семья выехала из Ростовской области в Московский регион и пропала



Уже четверо суток нет вестей о семье, которая пропала в Ростовской области. Мама, папа и дочка выехали из Аксая в Московскую область 26 июля. С тех пор они не выходили на связь.



Сообщается, что 44-летний Илья, 48-летняя Ольга и 10-летняя Василина Глущенко ехали в чёрном «Ниссан Икс-Трэил».



Рост Ильи - около 175 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы, с проседью, и серо-голубые глаза.



У Ольги рост - примерно 175 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы и карие глаза.



Рост Василины - около 134 сантиметров. Она худая, волосы светлые, глаза карие.



Если вы знаете, где может находиться семья Глущенко, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.