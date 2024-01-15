В Ростовской области на Крещение подготовят 77 купелей

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области на Крещение Господне подготовят 77 купелей. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.Согласно требованиям безопасности у каждой купели будут дежурить сотрудники скорой помощи, полиции и спасательных организаций. Всего задействованы будут свыше 1 000 человек и около 250 единиц техники, в том числе и 30 плавсредств.Стоит отметить, что в не оборудованных местах для погружения в воду нередко происходят несчастные случаи. Так, в 2022 году на Крещение женщина из Ленинградской области окунулась в прорубь. Она не смогла выбраться наружу, течением местную жительницу унесло в глубь водоема. Трагедия случилась на глазах у ее детей и мужа, а труп удалось выловить спустя четыре дня.