Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области на Крещение подготовят 77 купелей

В Ростовской области на Крещение подготовят 77 купелей
В Ростовской области на Крещение Господне подготовят 77 купелей. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

Согласно требованиям безопасности у каждой купели будут дежурить сотрудники скорой помощи, полиции и спасательных организаций. Всего задействованы будут свыше 1 000 человек и около 250 единиц техники, в том числе и 30 плавсредств.

Стоит отметить, что в не оборудованных местах для погружения в воду нередко происходят несчастные случаи. Так, в 2022 году на Крещение женщина из Ленинградской области окунулась в прорубь. Она не смогла выбраться наружу, течением местную жительницу унесло в глубь водоема. Трагедия случилась на глазах у ее детей и мужа, а труп удалось выловить спустя четыре дня.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.