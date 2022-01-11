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В Ростове на Крещение будут работать девять купелей. Всего в донском регионе окунуться в прорубь можно будет в 79 местах. Все официальные места для обрядового омовения будут оборудованы удобными подходами и сходнями, спланирована работа пунктов обогрева и переодевания.В Ростове окунуться в купель можно будет с 18 до 19 января. После литургии в храме преподобного Серафима Саровского с 10.30 в течение часа можно будет окунуться в купель по адресу: улица Портовая, 72.В Преполовенском храме Ростова-на-Дону на улице Всесоюзной, 167 окунуться в купель можно будет 18 января с 11 до 19 часов, а на следующий день с 9 утра до 21 вечера.Свято-Никольский хра Ростова будет принимать желающих искупаться 18 января с 14:30 до 15:30. Адрес: улица Чапаевская, 18.Ростовский храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии будет принимать желающих искупаться 19 января с 11 часов до 13.Храм великомученика Георгия Победоносца на проспекте Коммунистическом, 38б будет работать для крещенского купания с 4.30 до 5 часов утра 19 января.Храм святого Георгия Победоносца на улице 339 Стрелкой Дивизии,33 будет работать с 18 до 22 часов 18 января, а также 19 января с 11 до 20 часов.В строящемся Александро-Невском храме на Северном водохранилище окунуться можно будет 18 января с 19:30 до 22:00.МРО церковь монастыря «Сурб Хач» (Св. Креста) Армянской Апостольской Церкви будет работать купель на острове Хурб Хач. Окунуться можно будет 18 января с 21 до 22 часов.