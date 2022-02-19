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В Ростовской области мужчина пытался зарезать своего знакомого

В Ростовской области мужчина пытался зарезать своего знакомого

В Ростовской области мужчина набросился на своего знакомого с ножом. Происшествие случилось вечером 14 февраля в станице Базковской.

В тот день мужчина пришел к знакомому домой. Сначала они выпивали и веселились, но с увеличением градуса в их крови рос и накал. В ходе перепалки гость схватился за нож и нанес хозяину дома пару ударов в грудь. От боли мужчина упал на землю, а нападавший сбежал.

На него завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый уже не раз привлекался к уголовной ответственности и находится на учете у врача-нарколога.

Дожидаться окончания следствия 37-летний мужчина будет под домашним арестом (меру избрали на полтора месяца). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Фото: smart-smi.ru
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