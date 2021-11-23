В Ростовской области мужчина получил срок за публикацию интимных фото своей экс-девушки

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В Ростовской области осудили 33-летнего мужчину, опубликовавшего интимные фото своей экс-подруги. Об этом 25 ноября рассказали в прокуратуре донского региона.В марте этого года между жителем Зверево и его возлюбленной произошла ссора. Девушка не захотела продолжать отношения и бросила его. Тогда обиженный мужчина создал во «ВКонтакте» от ее имени страницу, куда залил фотографии интимного характера, которые она скидывала ему во время отношений. В итоге снимки посмотрели не только знакомые пары, но и другие пользователи сети.Девушка не смогла простить бывшему мужчине такое и подала на него заявление в полицию.- Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора месяца, - сообщили в ведомстве. - Приговор в законную силу не вступил.