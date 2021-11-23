Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области мужчина получил срок за публикацию интимных фото своей экс-девушки

В Ростовской области мужчина получил срок за публикацию интимных фото своей экс-девушки
В Ростовской области осудили 33-летнего мужчину, опубликовавшего интимные фото своей экс-подруги. Об этом 25 ноября рассказали в прокуратуре донского региона.

В марте этого года между жителем Зверево и его возлюбленной произошла ссора. Девушка не захотела продолжать отношения и бросила его. Тогда обиженный мужчина создал во «ВКонтакте» от ее имени страницу, куда залил фотографии интимного характера, которые она скидывала ему во время отношений. В итоге снимки посмотрели не только знакомые пары, но и другие пользователи сети.

Девушка не смогла простить бывшему мужчине такое и подала на него заявление в полицию.

- Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора месяца, - сообщили в ведомстве. - Приговор в законную силу не вступил.
Фото: mperspektiva.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.