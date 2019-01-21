Опубликовавшего видео с оправданием терроризма мужчину осудили в Ростове



В донской столице осудили мужчину, опубликовавшего видео с оправданием терроризма. Приговор Омару Магомедову вынесли 21 января в Северо-Кавказском окружном военном суде.



Несколько лет назад в социальной сети злоумышленник опубликовал видео террористической направленности. Запись была опубликовала для того, чтобы распространить идеологию в массы.



Когда преступная деятельность Магомедова была раскрыта, его задержали и предъявили обвинение по статье «Публичное оправдание терроризма». Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.



В пресс-службе суда сообщили, что приговор в законную силу еще не вступил.