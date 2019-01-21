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Опубликовавшего видео с оправданием терроризма мужчину осудили в Ростове

Опубликовавшего видео с оправданием терроризма мужчину осудили в Ростове
В донской столице осудили мужчину, опубликовавшего видео с оправданием терроризма. Приговор Омару Магомедову вынесли 21 января в Северо-Кавказском окружном военном суде.

Несколько лет назад в социальной сети злоумышленник опубликовал видео террористической направленности. Запись была опубликовала для того, чтобы распространить идеологию в массы.

Когда преступная деятельность Магомедова была раскрыта, его задержали и предъявили обвинение по статье «Публичное оправдание терроризма». Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

В пресс-службе суда сообщили, что приговор в законную силу еще не вступил.

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