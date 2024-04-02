В Ростовской области мужчина получил срок за покушение на убийство приятеля

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области осудили мужчину за покушение на убийство приятеля. Происшествие случилось 1 апреля 2023 года в поселке Зерновом Зерноградского района.Вечером Михаил Батурин у себя дома выпивал алкоголь с товарищем и его подругой. Застолье прошло гладко. Гости уже собирались уходить домой. Однако на пороге между выпившими мужчинами произошел конфликт, который быстро перерос в драку. После мордобоя товарищи разошлись. Спустя пару минут Михаил выбежал на улицу с ножом и набросился на обидчика. Подонок несколько раз ударил приятеля лезвием по лицу, груди и ногам.Вскоре к ним подбежала подруга и остановила подонка. Она выхватила острый предмет и выбросила его. Михаил пошел назад в квартиру, бросив раненого приятеля умирать в луже крови. Ошарашенная девушка вызвали «скорую». Медработники отвезли раненого в больницу. Врачам чудом удалось спасти ему жизнь.Полицейские задержали Михаила и возбудили в отношении него уголовное дело. После расследования материалы передали на рассмотрение в Зерноградский районный суд. Заседание прошло 17 ноября 2023 года. Батурина приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина посчитал наказание слишком суровым и попытался его обжаловать в вышестоящей инстанции. Ростовский областной суд 5 февраля 2024 года оставил приговор в силе.