Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области мужчина до смерти избил знакомую

В Ростовской области мужчина до смерти избил знакомую
В Милютинском районе мужчина до смерти избил знакомую. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По версии следствия, в сентябре мужчина гостил у своей знакомой в хуторе Терновом. В определенный момент они начали ссориться. Дончанин накинулся на женщину с кулаками, а также ударил ее металлическими предметами по голове и туловищу. Кроме того, он повредил автомобиль жительницы хутора, а затем поджег рулоны с сеном. Когда мужчина пытался покинуть место преступления, его задержала полиция.

Пострадавшую доставили в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.

В СУ СК по Ростовской области сообщили, что в ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют по статье «Убийство».
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.