В Ростовской области мужчина до смерти избил знакомую

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В Милютинском районе мужчина до смерти избил знакомую. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.По версии следствия, в сентябре мужчина гостил у своей знакомой в хуторе Терновом. В определенный момент они начали ссориться. Дончанин накинулся на женщину с кулаками, а также ударил ее металлическими предметами по голове и туловищу. Кроме того, он повредил автомобиль жительницы хутора, а затем поджег рулоны с сеном. Когда мужчина пытался покинуть место преступления, его задержала полиция.Пострадавшую доставили в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что в ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют по статье «Убийство».