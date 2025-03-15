Фото: DonDay

В Ростовской области красивая дата 25.03.2025 станет днем бракосочетания для 80 пар. Об этом сообщает портал DonDay.Лидерами по числу желающих заключить брак стали Ростов-на-Дону (29 пар), Шахты (12 пар) и Батайск (5 пар). Следует отметить, что в городах области в этот день узаконят свои отношения 23 пары, а в сельских районах – 28 пар.Ранее сообщалось, что в первую красивую дату марта 05.03.2025 обменялись кольцами 20 пар.Многие пары верят, что брак, заключенный в день с красивой цифровой последовательностью, будет долгим и счастливым.