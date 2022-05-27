В Ростовской области коронавирусом заболели еще 106 человек

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Еще 106 человек получили положительные тесты на ковид. Информацию об этом публикует правительство Ростовской области.По состоянию на 29 мая на Дону насчитывают 376 371 зараженного гражданина. Многие из них перенесли болезнь в легкой форме или с симптомами ОВИ.Инкубационный период заражения при коронавирусе в большинстве случаев – до 10 дней. В первую волну принято было считать – до 14 суток. В некоторых отдельных случаях инкубационный период длится около 20 дней.Наивысший шанс заразиться от человека, который является носителем коронавируса, но до момента распознавания болезни – 1-2 дня, а также от человека, который болеет COVID-19, – на 1-4-й день. 95% больных таким образом укладываются в диапазон от двух до шести дней. Во время инкубационного периода SARS-CoV-2 никак себя не проявляет.Также сложность состоит в том, что если коронавирус без симптомов, сложно дать объективную оценку, какой день заболевания является первым.В целом ситуация с распространением вируса в Ростовской области стабилизировалась. Власти даже сняли часть ограничений. В частности, разрешили работать заведениям общепита до утра и частично отменили масочный режим.