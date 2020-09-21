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В Ростовской области коронавирус победили почти 16,5 тысячи человек

В Ростовской области коронавирус победили почти 16,5 тысячи человек
Количество выздоровевших от коронавируса в Ростовской области составило почти 16,5 тысячи человек. Об этом 23 сентября сообщило региональное правительство.

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 139 дончан. Общее количество выздоровевших увеличилось до 16 436, что составляет 79,8% от числа заражений.

Однако случаи инфицирования также не уменьшаются: за последние 24 часа в донском регионе заболели 183 человека, из которых 75 - в Ростове. За весь период пандемии COVID-19 обнаружили у 20 604 жителей области.

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