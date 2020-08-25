В Ростовской области коэффициент заболеваемости COVID-19 уже 11-е сутки держится на уровне единицы

Коэффициент заболеваемости вирусом COVID-19 в Ростовской области уже 11-е сутки сохраняется на уровне единицы. Об актуальных данных на 27 августа сообщили в правительстве донского региона.Данный коэффициент — один из важнейших факторов при отмене карантинных запретов. Послабления ограничений будут проводиться, если он в течение некоторого времени будет оставаться ниже единицы.Показатель инфицированных коронавирусом на 100 тысяч населения Ростовской области составляет 390. За сутки цифра подскочила на три пункта.Напомним, сейчас в регионе заработали все предприятия общепита, фитнес-центры, аквапарки, детские сады, магазины, музеи и выставочные центры. Кроме того, у граждан появилась возможность посещать пляжи.