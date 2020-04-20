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На Дону три пациента с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

На Дону три пациента с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии
В Ростовской области изменилось количество людей с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии. По состоянию на утро 22 апреля таких пациентов насчитывается три. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщили в правительстве региона. За сутки двум дончанам стало лучше (21 апреля в тяжёлом состоянии находились пятеро). Лечение в стационаре проходят 88 человек. В обсерваторе лежат 25.

Общее количество заболевших COVID-19 в области — 398. В сравнении с предыдущим днём их число выросло на 52. Заражённых выявили на 16 территориях Дона.
Под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся 2 898 человек, из них дома на самоизоляции — 2 887.

Теги: карантин в Ростове коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области

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