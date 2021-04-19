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В Ростовской области эвакуируют все отделения партии «Единая Россия» из-за сообщений о минировании

В Ростовской области эвакуируют все отделения партии «Единая Россия» из-за сообщений о минировании
В Ростовской области сотрудников всех зданий, в которых расположены отделения партии «ЕР», эвакуировали. Предупреждение об угрозе получили 21 апреля около полудня - во время ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию.

На номер 112 поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о минировании всех отделений «ЕР». В свою очередь сотрудники службы передали информацию о готовящемся теракте в правоохранительные органы. На места направили все спецслужбы. Из зданий эвакуировали всех людей. Кинологи проверили помещения, в которых могли быть заложены бомбы. Спасатели, пожарные и медики дежурили рядом. Однако помощь никому не понадобилась, а опасных предметов правоохранители не нашли.

Фото: газета «Перекресток».

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