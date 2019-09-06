В Ростовской области эксперты обнаружили токсины в сухих завтраках



В сухих завтраках, произведённых на Дону, нашли опасные вещества. В Роскачестве сообщили, что впервые за четыре года исследований в продукции обнаружили охратоксин А. Это вещество обладает свойствами, опасными для здоровья и жизни человека. Так, охратоксин А плохо влияет на работу печени и почек и вызывает иммунодефицит.



Содержание опасного вещества оказалось превышено в сухих завтраках марок «ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’Кей» и Nesquik. Уровень токсина в этих шоколадных шариках превышает норму в несколько раз. Скорее всего, вредное органическое соединение попало в продукт вместе с зерном.



Всего эксперты исследовали продукцию 17 российских марок и одной немецкой.