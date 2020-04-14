В Ростовской области из-за ветра уровень воды достигнет опасных отметок

В устье реки Дон Ростовской области ожидается ветровой нагон воды. Такие данные сообщили в ростовском гидрометцентра.Нагон начнётся во второй половине дня 16 апреля. В регионе ожидается шквалистый западный и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду.В ночь на 17 апреля уровень воды в района Азова и Ростова достигнет неблагоприятных отметок, а утром и днём превысят их на 30 — 50 сантиметров — у Азова, и на 10 — 30 сантиметров — у Ростова. Ситуация начнёт стабилизировать вечером 17 апреля, к следующему дню уровень воды спадёт.