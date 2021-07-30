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В Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом закроют бани и сауны

В Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом закроют бани и сауны

В Ростовской области из-за ситуации с COVID-19 закроют бани и сауны. О новых противокоронавирусных мерах сообщили в правительстве донского региона 3 августа.

Кроме того, на территории донского региона закроют торговые островки и точки без отдельного помещения в ТРЦ. Запрещены концерты и зрители на спортивных мероприятиях. Также ростовчанам и жителям области больше недоступны аттракционы в парках.

Также под ограничения попали заведения общепита, театры, медучреждения, фитнес-залы и многое другое. Новые противокоронавирусные меры вступят в силу 4 августа.

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