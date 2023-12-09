В Ростовской области из больницы сбежал 33-летний пациент

Фото: ЛизаАлерт.

В станице Багаевской пропал 33-летний мужчина. Борис Бондарюк не выходит на связь с 7 декабря.Мужчина повредил ногу, из-за чего лежал в районной больнице. У него произошел приступ эпилепсии. Борис упал с больничной койки и разбил голову. Врачи зашили рану. Пациент самостоятельно покинул больницу через пару дней. Персонал медучреждения не видел, как он уходил. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. К поискам также подключились волонтеры.Рост Бориса - 170 сантиметров, нормальное телосложение. У него черные волосы и карие глаза, на лице - множественные гематомы.Мужчина в день пропажи был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы и обут в резиновые сапоги.Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Бориса Бондарюка, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.